МВФ обеспокоен финансовыми рисками

Более глубокая и длительная рецессия, а также сдержанное восстановление экономики могут привести к тому, что совокупный корпоративный долг превысит исторический максимум периода после Второй мировой войны. На следующий день после публикации доклада с ухудшенным прогнозом по мировому ВВП, МВФ выступил с очередным строгим предупреждением — растет уровень глобального долга и увеличивается задолженность домашних хозяйств.

Комментирует финансовый советник Международного валютного фонда Тобиас Адриан: "В некоторых странах зоны евро уровень корпоративной задолженности достаточно высокий. Например, Франция — одна из основных стран, где корпоративный сектор финансируется с привлечением заемных средства, этот уровень растет. А В Германии увеличивается задолженность домашних хозяйств".

Неплатёжеспособность станет испытанием для банковского сектора, страны могут столкнуться с резким экономическим спадом. Но в МВФ отмечают, что банки переживают этот кризис более подготовленными.

Тобиас Адриан поясняет: "Сегодня капитализация банков, конечно, лучше, чем во время кризиса 2008 года. 10 лет реформ сделали банковскую систему гораздо более устойчивой. Сегодня у банков есть буферные запасы, которые они могут привлечь".

Центробанки всего мира, включая ЕЦБ, в значительной мере способствовали упрощению финансовых условий, снизив процентные ставки. МВФ предупреждает, что в такой ситуации разработчики экономической политики должны более осторожно относиться к возможным последствиям, таким как накопление рисков финансовой уязвимости.