Европу накрыла первая волна жары

Испанию накрыла первая в этом году волна жары. В провинции Кордова на юге страны столбики термометра превысили 40-градусную отметку. На фоне пандемии коронавируса даже для привычных к солнцу испанцев жизнь в раскаленных городах в новинку.

"Так и печет, а приходится носить маску. Тяжело дышать. Но что делать: это обязательно, рисковать нельзя", - говорит местная жительница.

Потоки горячего воздуха, пришедшие с африканского континента, накрыли почти всю Европу. О том, как соблюдать социальную дистанцию на пляже, задумались даже в Швеции.

"По-моему о ней по-просту забыли. Посмотрите вокруг. Отдыхающие сидят лишь немного дальше от соседей, чем обычно", - отмечает местный житель.

Франция, Бельгия, Великобритания. На фоне постепенного ослабления карантина многие спешат порадоваться теплым дням, наступившим довольно рано для Европы. Но врачи предупреждают о том, что активность коронавируса не зависит от погоды, и напоминают: чтобы предотвратить заражение, носить маску и регулярно мыть руки по-прежнему обязательно