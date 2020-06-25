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Брюссельское бюро

На пост главы Еврогруппы претендует испанка Кальвиньо

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 Stefan Grobe
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На пост главы Еврогруппы претендует испанка Кальвиньо
Авторское право  Euronews
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Министр экономики Испании Надия Кальвиньо стала основным претендентом на пост председателя Еврогруппы. Её кандидатуру официально выдвинул Мадрид.

В случае победы в двухнедельной гонке 51-летняя Кальвиньо, экономистр по образованию, мать четверых детей, первой из женщин возглавит организацию министров финансов стран с общей валютой. Она беспартийная в правительстве социалистов.

Соперником испанки стал министр финансов Ирландии Паскаль Донохью. Этот либерал-консерватор считается наиболее компромиссным кандидатом, поскольку представляет среднюю по размеру, богатству и влиянию страну Еврозоны. Высокую оценку получили действия Донохью в ходе вспышки коронавируса.

Авторитетный министр финансов Люксембурга Пьер Граменья тоже метит в председатели Еврогруппы.

Этот пост становится вакантным после того, как решил не оставаться на нём на второй двухлетний срок португалец Мариу Сентену. Его преемнику придётся играть важную роль в разработке политики восстановления экономики всего Евросоюза после инфекционного кризиса.

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