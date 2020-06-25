Насилие в Ливии и проституция в Нигерии: мигрантки не могут вырваться из замкнутого круга

Февральской ночью в аэропорту нигерийского города Лагоса приземлился самолет из Ливии. Пассажиров этого рейса не ждали ни родные, ни друзья. 160 мигрантов вернулись на родину. Некоторые не скрывали своей радости. Один из пассажиров, спустившись по трапу, даже встал на колени и поцеловал землю.

Жизнь в Ливии полна опасностей. Мигранты месяцами, а порой и годами живут в тюрьмах и центрах содержания. Но для многих вернувшихся домой жизнь в Нигерии не намного лучше, чем в Ливии.

Рейс в Лагос - один из сотен, осуществленных в рамках Совместной инициативы ЕС и Международной организации по миграции, которая способствовала добровольному возвращению 81 000 африканских мигрантов (50 000 из них - из Ливии с 2015 года). В рамках этой программы африканским мигрантам предлагают перелет на родину, а также денежные средства, консультации и помощь в реинтеграции.

Мигранты приземлились в аэропорту Лагоса в феврале 2020 года Sara Creta

Однако наш канал в ходе расследования выявил серьезные недостатки этой программы, которая получает от ЕС финансирование на сумму 357 млн. евро. Международная организация по миграции (МОМ) признает, что только треть мигрантов, которые начинают процесс реинтеграции, фактически завершают его. Есть предположения, что их число еще меньше.

Euronews поговорил с мигрантами из семи африканских стран, которые вернулись домой коммерческими или чартерными рейсами, оплаченными ЕС. Большинство из них не получили никакой поддержки от МОМ. Кто-то счел эту помощь недостаточной. Некоторые мигранты не исключают, что вновь попробуют добраться до европейских берегов.

По данным Международной организации по миграции, нигерийские женщины чаще других становятся жертвами торговли людей: 80% девочек и женщин из этой страны, прибывших в ЕС морским путем, были, вероятно, отправлены в Европу с целью сексуальной эксплуатации.

Международная организация по миграции также сообщает о возросшем числе случаев сексуального насилия над женщинами и девочками на территории Ливии. Многие из них добираются до Европы, уже будучи беременными.

В ту февральскую ночь пассажиров рейса встречали сотрудники Национального агентства по борьбе с торговлей людьми (НАТБЛ). Они спрашивали каждую женщину, выходившую из самолета, кто оплатил их поездку из Нигерии в Ливию.

В 2019 году Агентство получило 938 дел о предполагаемой торговле людьми и завершило расследование 192 из них. К ответственности были привлечены более 60 человек, виновными признаны 43. Несколько официальных лиц также обвинены в получении взяток от осужденных.

Однако многие нигерийки, вернувшиеся домой, вновь столкнулись с сексуальной эксплуатацией. Некоторые из них жалуются на то, что помощь, которую они получили после возвращения, оказалась недостаточной.

Женщина по имени Эвелин рассказала Euronews, что в Ливии ее заставили заниматься проституцией, она забеременела, а потом у нее случился выкидыш. В Нигерии никто ей не предложил пройти медосмотр, чтобы проверить, нет ли у нее каких-то инфекций и осложнений после выкидыша.

Другая женщина вернулась в Нигерию в октябре прошлого года. После этого ее принудили заниматься проституцией в городе Бенин-Сити, штат Эдо.

Нигерийская миграционная служба в Бенин-Сити Sara Creta

В этом регионе трудно встретить человека, у которого нет родных, бежавших в Европу. Ежегодно сотни девушек из штата Эдо попадают в Старый Свет через Ливию и страны Азии. Эдо – международно признанный центр секс-торговли.

В августе 2017 года в Бенин-Сити была создана специальная группа по борьбе с торговлей людьми. В январе 2020 года НАБТЛ открыло офис, который финансирует правительство Великобритании.

Международная организация по миграции совместно с Национальным агентством по борьбе с торговлей людьми и другими местными организациями оказывает помощь женщинам, ставшим жертвами этой незаконной деятельности: они получают доступ к специальным программам реинтеграции, которые включают в себя поиск жилья, обучение, финансовую и медицинскую помощь.

Программа также предлагает всем вернувшимся мигрантам пройти четырехдневный семинар. На занятиях учат основам бизнеса и управления, особое внимание уделяется психосоциальному аспекту процесса реинтеграции.

НАБТЛ содержит вернувшихся мигрантов в специальных закрытых приютах, пытаясь убедить их дать показания против торговцев людьми. Параллельно существует система открытых приютов, которые работают под управлением НПО. В них живут те, кто не хочет возвращаться к своим семьям.

Однако, согласно ежегодному докладу Государственного департамента США о торговле людьми, приток мигрантов, возвращающихся из Ливии, настолько высок, что система помощи оказалась перегружена, мест в приютах для всех не хватает. Из-за этого не все жертвы торговли людьми смогли получить поддержку.

Многие женщины и девочки рассказали, что борются с депрессией, беспокойством, бессонницей, флешбэками и другими проблемами, которые иногда мешают им нормально работать, говорится в недавнем докладе организации Human Rights Watch.

"У мигранток, переживших сексуальное насилие и трудовую эксплуатацию в Ливии и вернувшихся домой в Нигерию, очень нелегкая жизнь", - говорит Эвон Бенсон-Идахоза, основатель неправительственной организации Pathfinders Justice Initiative в Бенин-Сити.

"Они говорят, что у них нет выбора. Женщины, оказавшиеся в этой токсичной среде, считают, что проституция - это альтернатива бедности", - говорит Бенсон-Идахоза.

В 2019 МВД Великобритании подготовило доклад о торговле женщинами в Нигерии. “Стать богатым за счет незаконной деятельности, такой, как проституция, считается сейчас в штате Эдо приемлемым явлением с социальной точки зрения”, - говорится в документе.

Один из сотрудников НПО рассказал Euronews, что иногда трудно удержать женщин и девочек подальше от торговцев людьми. "Наши девушки изо всех сил стараются вернуться в свои семьи, однако многие из них вновь выходят на панель. Некоторые все еще общаются с теми, кто их продал", - сказал он.

Обвинительных приговоров в штате Эдо ничтожно мало. В 2020 году ведется расследование всего 33 дел, связанных с торговлей людьми. Только 14 из них были доведены до суда. Пока ни одного вердикта и ни одного осужденного.

Следователь, работающий с оперативной группой в Бенин-Сити, говорит, что система правосудия "работает медленно и пронизана коррупцией".

Иногда торговец людьми – это член семьи. Жертве могут даже предложить деньги, чтобы она отказалась идти в суд в качестве свидетеля Следователь

Один из старших сотрудников Национального агентства говорит, что показания жертв – это ключ к успеху в расследовании таких дел. "Мы стараемся сделать все возможное, чтобы убедить девушек прийти в суд, но заставить их мы не можем".

Сотрудник нигерийской иммиграционной службы, который через Facebook следит за жертвами торговли людьми, вернувшимися домой, сообщил Euronews, что, несмотря на многочисленные усилия по пресечению этой незаконной деятельности, многие женщины повторно становятся жертвами торговли людьми и опять бегут из страны всего через несколько месяцев. В 2018 году НАБТЛ задержало более 130 девушек, которых преступники снова хотели продать за границей.

Те, кто по своему опыту знает, какие опасности подстерегают мигрантов в Ливии, не теряют надежды однажды все-таки добраться до Европы.

"Я больше не поеду в Ливию, это слишком опасно, но я попробую другой путь, я хочу уехать в Европу", - сказала Euronews жительница Бенин-Сити, вернувшаяся в Нигерию из Ливии.