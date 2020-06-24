Путин: "Подвиг ветеранов - достояние человечества"

Легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной военной техники, 75 воздушных судов и 14 тысяч военнослужащих приняли участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед его началом на Красную площадь вынесли российский флаг и легендарное Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

Парад принимал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. На центральной трибуне за происходящим наблюдали президент России, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали в числе прочих президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии.

Владимир Путин призвал помнить, что именно на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но их единый подвиг не разделить, он является достоянием всего человечества, подчеркнул президент РФ.