Желько Обрадович покинул "Фенербахче"

Эпоха Желько Обрадовича в турецком "Фенербахче" подошла к концу. 60-летний сербский специалист объявил, что покидает Стамбул и планирует взять годичную паузу. Точно так же Обрадович год отдыхал от баскетбола после ухода с предыдущего места работы в "Панатинаикосе".

Возглавив "Фенербахче" в 2013 году, Обрадович сделал его одним из ведущих клубов Старого Света, пять раз сыграв в Финале Четырех баскетбольной Евролиги и выиграв этот главный европейский турнир для клубных команд в 2017 году. Уход серба со своего поста произошел на фоне новостей о существенном снижении "Фенербахче" трат на игроков в следующем сезоне.

Обрадович - один из самых успешных тренеров в истории европейского баскетбола. Он выигрывал Евролигу с пятью разными командами и в общей сложности девять раз.