В связи с отставкой Мариу Сентену с поста министра финансов Португалии, начался конкурс на его замещение в качестве председателя Еврогруппы. Претенденты должны представить свои кандидатуры до четверга, 25 июня.

Наиболее вероятно, что в гонке будут участвовать вице-премьер Испании по экономике Надя Кальвиньо, министр финансов Люксембурга Пьер Граменья и его ирландский коллега Паскаль Донохью.

«Думаю, что задачей председателя Еврогруппы будет наводить мосты, находить компромиссы, укреплять зону общей валюты, - сказал заместитель директора Центра европейский политики Янис Эммануилидис. - Кризис с Covid-19 открывает для всего этого дополнительные возможности. Важнее всего воспользоваться ими, чтобы провести более фундаментальную реформ экономического и валютного союза. Для этого новому лидеру необходимо собрать собственную коалицию, преодолеть разногласия между её членами, а также иметь хорошие отношения с Европейским Советом".

Ни социалист Кальвиньо, ни демократ Граменья не связаны с доминирущей в политике ЕС правоцентристской Европейской народной партией. Это может повысить их шансы, учитывая желание в обществе, чтобы руководящие посты были более широко распределены среди разных партий.

«География, политическая ориентация, происхождение – такие личные свойства смогут играть существенную роль при выборе председателя Еврогруппы, а также на то, каким будет в ней баланс между различными фракциями, - продолжал брюссельский политолог Эммануилидис. - Южные страны-члены в целом поддерживаю испанского кандидата. Германия не раскрывает своего фаворита, а это важно, учитывая её роль в Еврогруппе. Тогда возникает вопрос, как будут позиционировать себя так называемые “бережливые» страны, особенно на Севере, - датчане, австрийцы и финны".

Председатель Еврогруппы будет избиран 9 июля простым большинством на срок 2,5 года. Под его руководством предстоит, в частности, завершить создание банковского союза стран с общей валютой.