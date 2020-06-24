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Брюссельское бюро

Еврокомиссия уличила себя в расовой дискриминации

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Еврокомиссия уличила себя в расовой дискриминации
Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Еврокомиссия посвятила своё еженедельное заседание проблеме расизма в собственных рядах. Её руководители выразили возмущение тем фактом, что комиссарами всегда были только белые европейцы.

Брюссель обязался уже осенью предпринять конкретные меры для искоренения такой дискриминации. Он поддержал выступления протеста против жестокого обращения полиции США с афроамериканцами.

Еврокомиссия обсудила также регулирование соцсетей.

Исполнилось 2 года после введения в Евросоюзе правил электронной конфиденциальности, известных как "Общее положение о защите данных". Оценив их действенность Брюссель призвал национальные контролирующие органы проводить больше расследований, особенно если в нарушениях заподозрены технологические гиганты.

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