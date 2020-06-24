В брюссельском районе Эттербек идёт переименование 11 улиц. Исчезают названия, относящиеся к колониальным временам. К Международному дню 8 марта их предполагалось заменить именами женщин, боровшихся за свои права. Но это процесс был приостановлен корнавирусом.

После гибели в США афроамериканца в ходе задержания белым полицейским, заместитель мэра по разнообразию и гендерному равенству распорядилась также увековечить на городских табличках и картах неприятие расизма.

"Думаю, вполне можно использовать нынешнее возмущение и справедливое недовольство чем-то местных жителей, чтобы постоянно напоминать им о многих важных вещах, - сказала вице-мэр Франсуаза Де Олле. - Например, о недопустимости того, что у людей разная жизнь в зависимости от их цвета кожи или сексуальной ориентации, от того, мужчина это или женщина, от состояния здоровья. Одним словом, если вы чернокожая с ограниченнными возможностями, - у вас жизнь труднее».

Муниципалитет объявил, что переименованные улицы могут снова сменить названия. Предлагается разрешить граффити на памятниках, напоминающих о рабовладении.

«Мы должны двигаться в направлении отмены всей структурной дискриминации, от которой страдают люди с иммигрантским прошлым, - сказал Карлос Креспо из бельгийского Движения против расизма, антисемитизма и ксенофобии. - Это включает, в частности, прекращение дискриминации в сфере занятости и жилья. Предстоят огромные перемены. Так что нынешняя работа со статуями и названиями улиц - это только верхушка айсберга ».

Инициатива Эттербека вызвала бурные обсуждения на городском и федеральном уровне.

Профессор истории Льежского университета не одобряет переименования улиц и уничтожение памятников королю-колонизатору:

«Это не имеет смысла, - говорит Франсис Балас. - Меня шокировало снятие с пьедестала статуи Леопольда II. Он был сувереном независимого государства Конго, в котором никогда не бывал. В течение 44 лет он был королём бельгийцев. Планировка Брюссель отражает в основном его представление об урбанизации ».

Муниципалитет Эттербека хочет использовать свою инициативу в целях образования. Он устраивает прогулки по меняющим свой облик и названия улицам для школьников и взрослых, чтобы они сами поместили свою жизнь в историческую перспективу.