ВТО: "Всё могло быть хуже"

Из-за пандемии коронавируса в мире наблюдается исторически большое падение объема торговли, но все могло обстоять гораздо хуже. Такие выводы содержатся в докладе Всемирной торговой организации. Для смягчения удара, который пандемия наносит производству и торговле, большое значение имеют принимаемые сейчас политические решения. По словам генерального директора ВТО Роберту Азеведу, фискальная, денежная и торговая политика должны двигаться в одном направлении.

"Мы все знаем, что пандемия коронавируса влияет на глобальную экономику и, как следствие, на мировую торговлю. Эксперты ВТО опубликовали предварительные прогноз, по их оценкам во II квартале текущего года объем мировой торговли снизится на 18.5% по сравнению с прошлым годом. Этот спад — исторически большой, самый резкий за время наблюдений", — отметил Роберту Азеведу.

Перспективы на будущий год выглядят неопределенными: на восстановление могут повлиять возможная вторая волна коронавируса, слабый экономический рост и торговые ограничения со стороны государств.