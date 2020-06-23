Судьба договора СНВ-III

Очередной раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями с участием России и США может пройти в июле-августе. По итогам состоявшихся в Вене консультаций стороны, в частности, обсудили вопрос продления договора СНВ-III, который предусматривает сокращение стратегических наступательных вооружений. США настаивают на участии Китая в разработке трехстороннего соглашения.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил: "Мы предельно ясно объяснили, что ожидаем от Китая соблюдения обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы добросовестно вести переговоры. Китай занимается интенсивным наращиванием своего арсенала".

Перед началом встречи спрецпредставитель США опубликовал в Твиттере фотографию китайских флагов и пустых стульев со словами, что Пекин прячется за "великой стеной секретности". В МИД Китая на этот выпад ответили — "Интересно, как низко вы можете пасть?"

В Пекине подчеркивают, что присоединятся к переговорам, только если США и Россия сократят свои арсеналы ядерного оружия до сопоставимых с Китаем объемов.

Корреспондент Euronews Джек Пэррок: "Если подобные встречи не приведут к успеху и 5 февраля договору СНВ-III позволят истечь без принятия нового соглашения, то впервые за 50 лет между США и Россией не будет компромисса по вопросу распространения ядерного оружия".

Тем временем президент США Дональд Трамп возобновил свою предвыборную кампанию. Наблюдатели полагают, что затягивание обсуждений может соответствовать избирательным планам Трампа.

Анджела Кейн, бывший представитель ООН по вопросам разоружения, говорит: "Ему нужна победа, но что победа значит для Трампа? Он хочет быть героем, которого в США все поддерживают. Но он также осознает, что со стороны Демократической партии звучит критика по поводу отсутствия многосторонних переговоров, поэтому для него будет победой продолжать переговоры и тянуть резину. Не думаю, что соглашение будет достигнуто до выборов. Но в любом случае у него будет возможность заявить: "Я пытаюсь".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что консультации в Вене прошли в позитивном ключе, но разногласия между Вашингтоном и Москвой сохраняются по ключевым вопросам, таким как необходимость продления ДСНВ и китайский фактор. Москва неоднократно предлагала Вашингтону продлить соглашение СНВ - III еще на пять лет без каких-либо условий.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в конце мая заявили о намерении покинуть Договор по открытому небу.