Париж обвиняет Анкару в ведении "опасной игры" в Ливии

Французский президент обвинил официальную Анкару в нарушении обязательств и в опасной игре, которую Турция, по мнению Эммануэля Макрона, начала в Ливии.
Заявление прозвучало две недели спустя после того, как французский фрегат Courbet, который контролирует соблюдение эмбарго ООН и находится вблизи ливийских территориальных вод, был взят на прицел кораблем турецких ВМС.
От Макрона досталось и руководству Северо-Атлантического альянса.
Накануне турецкие проправительственные медиа сообщили о задержание четырех граждан страны по обвинению в шпионаже в пользу Франции.
Ситуация в Ливии остается напряженной все то время, что прошло с момента свержения режима Каддафи, инициатором которого был Париж.
Международное сообщество пытается помочь найти выход из нового витка острого кризиса , но ряд стран в этом регионе рассматривают Ливию как зону своих геополитических интересов.