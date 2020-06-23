Американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.

Свою карьеру Шемахер начинал в модной индустрии, но скоро понял, что его влечёт кино. Первым успехом начинающего режиссёра стала картина "Огни святого Эльма" (1985) - она не понравилась критикам, но принесла большой кассовый сбор. Этот успех повторил и фильм "Пропащие ребята" (1987) о подростках, байкерах и вампирах.

Но настоящая слава пришла к Джоэлу Шумахеру в 90-е годы, когда он снял триллер "С меня хватит!" (1993) ( с Майклом Дугласом, показанный в Каннах, драму "Время убивать" (1996) с Мэттью МакКонахи, а также фильмы о Бэтмене - "Бэтмен и Робин"(1997) и "Бэтмен навсегда"(1995).

He was an extraordinary visionary filmmaker

Joel Schumacher's legacy would still be rememberd from his fellow partners who helped him established the career of becoming a filmmaker

I respect his collaboration with you in both Batman Forever & The Number 23

It's been a true honor pic.twitter.com/AAlCqD8WiK — Woody and Daffy Duck (@DaffyWoody) June 22, 2020

Экранизация мюзикла "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера в 2004 году была номинирована на три Оскара.

"Прощай, дорогой Джоэл, мой друг и соратник! Ты был мастером визуализации и блестящим специалистом по раскрытию талантов. Я буду скучать по тем весёлым временам, которые мы провели вместе", - написал в своём Twitter Ллойд Уэббер.

Farewell, dear Joel. My friend and collaborator. You were a visual master and a brilliant talent spotter. I’ll miss all those fun times we had together. - ALW pic.twitter.com/LBAcRjZAia — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) June 22, 2020

Последними работами Шумхера стали фильм "Что скрывает ложь"(2011) с Николь Кидман и Николасом Кейджем, а также два эпизода первого сезона сериала "Карточный домик"(2013).