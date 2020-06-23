Американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.
Свою карьеру Шемахер начинал в модной индустрии, но скоро понял, что его влечёт кино. Первым успехом начинающего режиссёра стала картина "Огни святого Эльма" (1985) - она не понравилась критикам, но принесла большой кассовый сбор. Этот успех повторил и фильм "Пропащие ребята" (1987) о подростках, байкерах и вампирах.
Но настоящая слава пришла к Джоэлу Шумахеру в 90-е годы, когда он снял триллер "С меня хватит!" (1993) ( с Майклом Дугласом, показанный в Каннах, драму "Время убивать" (1996) с Мэттью МакКонахи, а также фильмы о Бэтмене - "Бэтмен и Робин"(1997) и "Бэтмен навсегда"(1995).
Экранизация мюзикла "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера в 2004 году была номинирована на три Оскара.
"Прощай, дорогой Джоэл, мой друг и соратник! Ты был мастером визуализации и блестящим специалистом по раскрытию талантов. Я буду скучать по тем весёлым временам, которые мы провели вместе", - написал в своём Twitter Ллойд Уэббер.
Последними работами Шумхера стали фильм "Что скрывает ложь"(2011) с Николь Кидман и Николасом Кейджем, а также два эпизода первого сезона сериала "Карточный домик"(2013).