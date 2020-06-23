В Германию возвращается карантин

360 тысяч человек на западе Германии возвращаются на карантин. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия вновь вводятся меры изоляции из-за масштабной вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем заводе. Подтверждённое число заразившихся — работников и жителей близлежащих кварталов — превысило полторы тысячи человек.

Теперь в округе Гютерсло закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы. Эти ограничения продлятся по меньшей пере неделю — до 30 июня.

Армин Лашет, глава региона:

"Наша задача — разрядить обстановку, увеличить число тестов и понять, много ли человек заразились от работников фабрики".

О возникновении очага на фабрике стало известно на прошлой неделе. В регион сразу же были направлены военные специалисты. Местные жители обвиняют руководство предприятия в том, что оно не разъяснило меры безопасности рабочим-иностранцам. Медики и социальные работники, однако, считают, что подобная вспышка была неизбежна.

Барбара Менне, руководитель социальной службы:

"Обвинения в адрес рабочих — это совсем нехорошо. Здесь нет виноватых, только пострадавшие. Мы имеем дело с вирусом, от которого мы не можем сами себя защитить".

Из-за ситуации на мясной фабрике статистика распространения коронавируса в Германии оказалась наихудшей с самого начала пандемии. При этом вспышка в Гютерсло — самая крупная, но не единственная: очаги периодически возникают в местах массового скопления людей, например на фермах, в центрах размещения мигрантов, на семейных и религиозных встречах.