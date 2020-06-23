Коррупция, убийства журналистов, преследование оппозиции, ущемление независимости судей... Такие нарушения верховенства права происходили в последние годы в странах Евросоюза, особенно на Востоке. На днях Европейский парламент осудил за конфликт интересов чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Принадлежащая ему кампания обвиняется в разбазаривании фондов ЕС.

Венгерский евродепутат предлагает перекрыть странам-нарушителям финансирование из центра:

«В следующем бюджете ЕС средства из фонда сплочения должны выделяться тем странам, которые готовы гарантировать верховенство права, - говорит Шандор Рона. - Например, эти страны должны быть членами Европейской прокуратуры».

Более богатые западные страны, по сути, оплачивают через бюджет развитие отстающих восточных. Профессора права Дублинского университета предупреждает, что это может прекратиться, если злоупотребления на Востоке повлияют на весь Евросоюз:

«Процесс отката назад от принципа верховенства права в таких странах, как Венгрия и Польша, представляет собой огромную угрозу правопорядку в Евросоюзе. – говорит Федерико Фаббрини. - Если в странах-членах суды лишены независимости, то становится невозможна проверка исполнения законов ЕС, в том числе регулирования внутреннего рынка. Поэтому неудивительно, что ЕС отдаёт приоритет этому вопросу".

Брюссель уже возбудит в отношении Будапешта и Варшавы дисциплинарные процедуры, против них выносил различные решения Европейский суд в Люксембурге. Нарушителям грозит потеря права голоса в Совете ЕС в соответствии со статьёй 7 Союзного договора.

Теперь ЕС внедряет три новых инструмента нажима на своих членов: ежегодный доклад о верховенстве права, увязка соблюдения этого принципа с бюджетом ЕС и создание поста Европейского прокурора.

Еврокомиссар по вопросам юстиции верит в их действенность:

«Мы хотим прекращать или приостанавливать финансирование страны-члена, нарушающей в целом верховенство права, - сказал Дидье Рейндерс. - Помимо этого, в конце года мы откроем Европейскую прокуратуру. Её возлавит Лаура Кёвеши из Румынии. Её первым делом может быть расследование, а затем судебное преследование на уровне ЕС, призванные защищать бюджет ЕС".

Но в Европейскую прокуратуру пока не вступили Венгрия, Польша, а также Швеция. Заставить их сделать это может угроза потери части поступлений из общего бюджета. Но сами же эти странам могут не допустить этой меры, применив право вето в Совете ЕС.

«Если вы просите о солидарности налогоплательщиков во многих странах-членах, то, конечно, они готовы проявить солидарность, но при условии, что все страны-члены разделяют одни и те же ценности и соблюдают одни и те же принципы, одни и те же правила и абсолютно уважают верховенство права, - продолжал Рейндерс. – За последние недели и месяцы я наблюдал, что всё больше людей поддерживают такие условия. Это хорошо видно и Европейском парламенте, и в странах-членах ".

Еврокомиссар также высказался за проведение общественных дебатов в ряде стран-членов ЕС по проблеме верховенства права.