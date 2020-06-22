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мир

Десять детей французских джихадистов вернули из Сирии на родину

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 Ирина Александрова  & Euronews и AFP
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Десять детей французских джихадистов вернули из Сирии на родину
Авторское право  Manu Brabo/AP
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Франция репатриировала из Сирии десять детей французских джихадистов. Они находились в лагере для перемещенных лиц, контролируемом курдскими силами. В заявлении министерства иностранных дел Франции сообщается, что детей передали судебным органам для проведения необходимого медицинского обследования. Затем ими займутся социальные службы.

Анелиз Борджес Euronews: "Активисты и правозащитные организации проводят кампанию с тем, чтобы убедить европейские страны последовать примеру России, Косова, Турции и Узбекистана по вопросу возвращения на родину оказавшихся в Сирии иностранных граждан. В этих организациях опасаются, что оставшиеся там люди, особенно это касается детей, могут в будущем пополнить ряды джихадистов.

Во французском обществе раздаётся все больше голосов против возвращения домой французских граждан из Сирии. Да и правительство не демонстрирует пылкого желания на этот счёт.

Из предположительно трёхсот детей, находящихся в лагерях на северо-востоке Сирии, лишь 18 были доставлены во Францию. В минувшем году я посетила этот сирийский регион и встретилась с представителем курдской администрации Абдулкаримом Омаром. Он выразил надежду на то, что всё больше западных стран будут возвращать домой своих граждан. По его словам, невозможно бесконечно держать людей в столь нестабильном регионе".

Абдулкарим Омар, представитель курдской администрации: "Этих детей обучали террору. Те, кому больше восьми лет, эти львята халифата, прошли идеологическую и военную подготовку. Если все эти дети останутся здесь, в такой радикализированной атмосфере, в этих лагерях, они станут новым поколением террористов".

В лагерях, подконтрольных курдским силам, как утверждают их представители, содержатся около 12 тысяч иностранцев (4 тысячи женщин и 8 тысяч несовершеннолетних). Группа, в которую входят близкие и родственники французских детей, неоднократно подавала прошения властям, требуя вернуть их и их матерей на родину.

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