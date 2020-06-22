Беспорядки в Штутгарте: реакция властей и местных жителей

Проявление насилия в отношении полицейских... Поврежденные автомобили, разбитые витрины магазинов и разграбленные торговые точки. Правительство Германии резко осудило нападения на сотрудников правоохранительных органов в Штутгарте, где в минувшие выходные пострадали 19 стражей порядка. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер посетил места происшествий. Массовые беспорядки, произошедшие в этом богатом немецком городе он назвал сигналом тревоги для общества.

Хорст Зеехофер, глава МВД: "Я надеюсь, что личности всех злоумышленников будут установлены и они, как можно скорее будут привлечены к ответственности и получат заслуженное наказание со стороны органов юстиции. В то время как мы, демократы, сплотимся и будем держаться вместе. Мы ясно даем понять, что мы политики, поддерживаем правоохранительные органы".

В ночь с субботы на воскресенье патруль хотел остановить для проверки документов 17-летнего гражданина ФРГ. По официальным данным, находившиеся рядом около 200-300 человек (среди них и молодые люди) встали на его защиту и вступили в противостояние со стражами порядка. В полицейских летели камни и бутылки. Затем участники беспорядков (уже около 500 человек) устроили погромы в центре города.

Жители Штутгарта пытаются осмыслить случившееся.

Фиби Ханейн: "Я была потрясена тем, что все смогло зайти так далеко. Это во-первых. Ну, а моей второй реакцией был гнев!"

Фабьен Ферейра: "Это совершенно ненормально. И очень грустно. Я дар речи потерял от того, что увидел".

Восстановить порядок на улицах удалось лишь к утру воскресенья, когда в Штутгарт прибыли дополнительные силы полиции. Правоохранительные органы задержали по меньшей мере 24 человека, как граждан ФРГ, так и иностранцев.