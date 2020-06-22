Дело "Сети": два фигуранта получили семь и пять с половиной лет колонии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил двух фигурантов дела "Сети" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Мужчины признаны виновными в участии в террористической организации, Бояршинова также признали виновным в незаконном хранении взрывчатки.

Ранее гособвинитель просил суд назначить 25-летнему программисту Филинкову девять, а 28-летнему промышленному альпинисту Бояршинову - шесть лет колонии общего режима. Защитники Бояршинова просили суд учесть признательные показания и смягчить наказание. Адвокаты Филинкова настаивают на оправдательном приговоре в связи с отсутствием состава преступления. Они утверждают, что материалы уголовного дела не доказывают существования террористической организации "Сеть" и обвиняют следствие в давлении на Филинкова.

По делу "Сети", внесенной в России в список террористических организаций, были арестованы десять человек из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии ФСБ, сообщество, ячейки которого якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Беларуси, готовило теракты с целью поднять вооруженный мятеж.

10 февраля семь фигурантов дела из Пензы получили от шести до 18 лет колонии. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году. В январе 2019 года другой обвиняемый житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

Некоторые фигуранты дела и их защитники утверждают, что следствие применило к ним силу. Так, петербургская Общественная наблюдательная комиссия зафиксировала следы пыток у арестованных в Петербурге.