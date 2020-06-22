В Нью-Йорке из-за протестов решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке планируют снести памятник президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в Американский музей естественной истории. Мэрия города одобрила демонтаж на фоне протестов против расизма и полицейского насилия, сообщает газета The New York Times. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал эти планы "глупостью". "Глупо, не делайте этого!" - написал он в Twitter.

В прошлом памятник 26-му президенту США, который руководил страной с 1901 по 1909 гг. уже вызывал споры: критики назвали его символом колониализма. "За последние несколько недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто набирающим силу движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдаем за тем, что все большее внимание в мире и в США обращается на статуи как мощные и вредные символы системного расизма", - заявила в интервью газете президент музея Эллен Фаттер.

Представители музея подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью Рузвельта, а с композицией памятника, в центре которого - сидящий на коне президент, а по обеим сторонам - фигуры спешившихся индейца и африканца. В качестве жеста уважения к Рузвельту в музее планируют назвать в его честь зал, посвященный вопросам биологического разнообразия.

Власти города, которым принадлежит памятник, согласовали предложение. "Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую", - приводит газета выдержки из заявления мэра Нью-Йорка, представителя Демпартии Билла де Блазио. Градоначальник также отметил, что памятник "изображает чернокожих и коренных жителей [Северной Америки] как порабощенных и расово неполноценных".

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США и других странах на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты разрушили несколько памятников деятелям Конфедерации, которые во время гражданской войны в 19 веке объединяли штаты рабовладельческого Юга. Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, первооткрывателю Америки для европейцев, а также монумент первому президенту США Джорджу Вашингтону. Кампания за снос памятников также проходит в Европе.