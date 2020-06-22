Растениям на концерт можно без масок

Первый после карантина концерт — и абсолютно все места заняты, никакой социальной дистанции! Правда, гостей сложно назвать зрителями или слушателями. В барселонском театре "Лисеу" дают концерт для растений.

По словам музыкантов, такой перфоманс, с одной стороны, должен показать важность аудитории для артистов. С другой — должен заставить задуматься о том, что сейчас происходит с человечеством.

После концерта все растения передадут Университетской больнице Барселоны.