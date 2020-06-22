Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Растениям на концерт можно без масок

Первый после карантина концерт — и абсолютно все места заняты, никакой социальной дистанции! Правда, гостей сложно назвать зрителями или слушателями. В барселонском театре "Лисеу" дают концерт для растений.

По словам музыкантов, такой перфоманс, с одной стороны, должен показать важность аудитории для артистов. С другой — должен заставить задуматься о том, что сейчас происходит с человечеством.

После концерта все растения передадут Университетской больнице Барселоны.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment