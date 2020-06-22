Испанский вирусолог: "ковид тереят агрессивность"

Франсиско Позо работает в Мадриде в институте Карлоса Третьего. Речь идет об одном из самых престижных микробиологических центров Европы, он стал площадкой для масштабного проекта ЕС I-MOVE COVID19. Франсиско - ведущий специалист лаборатории респираторных вирусов, которая стоит в авангарде исследований вокруг нового коронавируса.

Он рассказывает: "Международное партнерство в проектах, таких как I-Move-Covid-19, означает, что страны вырабатывают единые критерии. Специалисты обмениваются информацией о выявленных типах вируса, обсуждают проблему, двигаясь к решению общей задачи, работая на общий результат.

На мой мой взгляд, вирус находится в процессе адаптации к новому хозяину, человеку. Он постепенно сживается с популяцией, это приведет к тому, что со временем он снизит свою вирулентность, агрессивность. Я принадлежу к группе ученых, которые ожидают второй волны в осенне-зимний период. Мы считаем, что вспышка будет, но она пройдет намного спокойнее, так как вирус адаптируется к человеку. Каждый раз, когда у нас появляется новый вирус, о котором ничего неизвестно, нам приходится двигаться вперед маленькими шажками. С профессиональной точки зрения, это, безусловно, вызов; к тому же мы все имеем в своем окружении людей, потерявших в пандемию близких. Это глубоко нас трогает".