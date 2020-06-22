Коронавирус занесли в базу

Усилить эпидемиологический контроль в медучреждениях - такую задачу решают участники европейского проекта, в рамках которого также проверят эффективность будущей вакцины.

...Пригород Лиона, Эккюли. Эллиот спешит на прием к врачу, у юноши кашель и температура. Его доктор - один из участников масштабного европейского проекта I-Move-Covid 19, финансируемого из фондов Евсроюза. Его цель - сбор и анализ данных о больных новым коронавирусом, а также участие в проверке эффективности будущей вакцины и препаратов для лечения ковида.

"Мы находимся на стадии выхода из карантина, нам очень важно максимально быстро выявлять новые случаи коронавирусной инфекции, чтобы изолировать заболевших и так избежать новых заражений по цепочке. Мы ждем, что будущая вакцина положит конец эпидемии. Безусловно, нам с ней станет намного легче", -уточняет доктор Лоран Комб.

Проект опирается на поддержку Фондов ЕС в сфере науки и исследований в сотрудничестве с Европейской политикой сплочения; по этой линии выделено почти 3 миллиона евро. Средства адресованы 22 участникам; это - главным образом госучреждения из 22 стран, среди них - Испания и Франция.

Анализы на выявление ковида, проводимые участвующими в проекте структурами, стекаются в Мадрид, в центр Карлоса Третьего. Одно из преимуществ проекта - участие в нём центров, уже имеющих опыт сотрудничества в прошлом, на волне эпидемий гриппа.

Поступающие в Мадрид пробирки подвергаются тщательному исследованию; вирусологи секвенируют геномы выявленных образцов ковида. К настоящему времени ученые говорят о трех выявленных подтипах.

"В самое ближайшее время мы узнаем, существуют ли новые подтипы вируса, если да, то как именно они циркулируют в странах-участницах проекта, - поясняет Францсико Позо, вирусолог. - Это очень важная информация для будущей вакцины. Мы должны понять реакцию каждого подтипа вируса на потенциальный антидот".

Параллельно в рамках проекта исследуют факторы увеличивающие риск заражения медработников. Ученых также интересует, что способствует развитию у пациента тяжелой формы коронавируса. Наблюдения и выводы открыты для всех участников программы. Ее координатор Марта Валенсиано считает, что вакцина будет готова не ранее, чем через год: "Фармпромышленность оценкой эффективности вакцины заниматься не будет, это - работа вирусологов, эпидемиологов, врачей, многосторонняя и междисциплинарная работа. Мы надеемся, что такой подход даст результат на общеевропейском уровне".

Эллиот из Лиона как оказалось, коронавирусом не болен: симптомы схожи, но тест ковид не выявил. В условиях пандемии свой вклад в науку может внести каждый врач и фармацевт.