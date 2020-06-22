Суэцкая особая экономическая зона в Египте. Оттуда Европейский союз пытается противостоять глобальным торговым амбициям Китая.

Брюссель впервые обложил пошлинами за пределами КНР подчинённые Пекину и получающие субсидии компании. В египетском случае - экспортеров стекловолокна, которое используется для изготовления, среди прочего, ветряных турбин и спортивного инвентаря.

Таким образом ЕС наказывает практику господдержки частного бизнеса.

«Брюссель чётко предупреждает о том, что на европейский рынок не будут допущены субсидируемые товары, даже если они поступили не напрямую из Египта, из третьей страны, - сказала экономист из организации Rhodium Group Агата Крац. - Брюссель убедительно изложил свою позиции. Мы также видим новый подход и решимость со стороны Департамента торговли Еврокомиссии».

В ответ Китай обрушился с критиков на решение Евросоюза, заявив, что оно нарушил правила Всемирной торговой организации. Пекин призывает Брюссель урегулированы подобные разногласия путем переговоров.

Евросоюз также наращивает свои усилия по защите от экспансионистской коммерческой политики Китая. Борьбой с нечестной конкуренцией энергично занимается Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии:

«Роль Еврокомиссии состоит в том, чтобы поддержать Единый рынок и принять меры, когда субсидии третьих стран и третьи страны, субсидирующие свои компании, искажают равные условия игры в нашем Союзе», - сказала Маргрете Вестагер.

Европейские политики и деловые круги испытываю опасения по поводу хищнической скупки европейских активов Китаем. С её помощью он может вскоре завладеть значительной часть Единого рынка.

Юрист по международной торговле считает, что Брюсселю мало объявить на словах контрнаступление против Пекина:

«На следующем этапе нужно обеспечить эффективное выполнение мер, которые были введены, - сказал Лоран Рюссманн. - К сожалению, по прежнему опыту мы знаем, что производители, особенно китайские, очень изобретательны и инновационны в том, как избежать применённых мер ".

Но многие приобретённые китайцами в начале века европейские компании потерпели неудачу. После этого Пекин резко сократил прямые инвестиции, пик которых пришёлся на 2016 год. От 37 млрд евро осталось только 12 млрд в прошлом году.

Такую тенденция, которая продолжалась до 2020 года, усугубляется коронавирусным кризисом.

Теперь наоборот, европейские инвесторы больше приобретают китайские корпорации.

«На самом деле мы видим полный крах китайских внешних инвестиций в Европу и в целом, продолжала одна из руководителей американской кампании Агата Кратц. - Мы наблюдаем очень низкую активность в сфере слияний и поглощений китайских компаний и инвесторов в остальном мире и в Европе. Как ни странно и даже смешно, в данный момент мы видим гораздо более оппортунистические, конъюнктурные покупки в Китае ».

Впрочем Евросоюз понимает, что китайские инвесторы могут вскоре снова не встать на ноги.