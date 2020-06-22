По видеосвязи прошла первая после инфекционной вспышки встреча руководителей Евросоюза и Китая. В последнее время между ними росла дипломатическая напряженность, в частности, по вопросу соблюдения прав человека и меньшинств. В ходе Саммита глава Евросовета от имени правительств ЕС выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу принятого в Пекине закона безопасности Гонконга.

"Мы, естественно, поддерживаем принцип "одна страна-две системы", - добавил Шарль Мишель на пресс-конференции. - 50% европейских инвестиций в Китай проходят через Гонконг, в Гонконге действуют 1600 компаний, и мы считаем, что нужно соблюдать политический нейтралитет этих компаний".

Большое значение было уделено деловому сотрудничеству. Брюссель в течение уже шести лет стремится заключить инвестиционную сделку с Пекином, чтобы расширить доступ европейских столиц на китайский рынок.

Но председатель Еврокомиссии признала, что достигнуто пока очень мало:

«Чтобы заключить инвестиционное соглашение, нам, в частности, потребуются существенные обязательства со стороны Китая в отношении поведения его государственных предприятий, прозрачности субсидий и честности по вопросу о принудительной передачи технологий», - сказала Урсула фон дел Ляйен.

Пандемия коронавируса разорвала цепочки поставок сырья и товаров и увеличила зависимость Евросоюза от Китая в стратегических важных областях.

Но глава Торговой палаты ЕС в КНР предупредил, что диверсифицировать источники будет непросто:

«Для бизнеса было бы безумием уйти из Китая, особенно когда он производит товары, чрезвычайно важные для безопасности европейцев: фармацевтику и медицинское оборудование, - сказал Йорг Вуттке. – Мы можем закупать их где-нибудь ещё или производить сами, но это будет дороже. Готовы ли Европа или страховые компании платить за это? "

Брюссель обвиняет Пекин в распространении дезинформации о Covid-19, что также не способствовало успеху Саммита.