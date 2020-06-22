Жизнь со шрамом от COVID-19

Дети, в школу собирайтесь!

С понедельника во Франции все ученики дошкольных и школьных учреждений обязаны вернуться в классы.

За две недели до начала каникул шаг носит в большей степени символический характер, в течение этого времени оценки выставляться не будут, программа рассчитана на повторение пройденного, министерство образования выпустило циркуляр на несколько десятков страниц, как соблюдать нынешние санитарные нормы.

В стране также открываются кинозалы.

Кинематографическая общественность многократно взывала к президенту и к министру культуры, чтобы те помогли бы отрасли, которая практически вся в той или иной степени дотируется из казны.

Наташа Бушодон, директор кинотеатров сети UCG, объясняет: "Ну вот так примерно это все будет происходить. Люди будут сидеть через кресло друг от друга, исключение может быть сделано для пар. Но и тут будет соблюдаться расстояние".

Испания открыла границы для тех, кто живет в Евросоюзе и в Британии. Многие обитатели Альбиона предпочитают проводить отпуск на гостеприимных пляжах иберийского королевства, хотя по возвращении британцам придется отсидеть в карантине 14 дней.

Открываются для посещения и дома престарелых, их обитатели теперь могут видеть близких, в течение всего карантина приходить навещать пожилых родственников было запрещено.

Елена Мартинес плачет от радости: "Внучек, внучек ко мне пришел, я его так давно не видела".

На другом берегу Атлантики, в штате Нью-Йорк, едва ли не сильнее всего пострадавшем от пандемии КОВИД-19, жизнь возвращается в нормальное русло.

Открываются рестораны, бары и непродовольственные магазины.

Но губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призывает к осторожности: "Но я вынужден предупредить - коронавирус никуда не делся. Мы будем очень внимательно следить за развитием ситуации, выявляя очаги заражения. Мы приходим в себя медленно и постепенно после трех месяцев того, что было трудно вообразить и пережить, а еще сложнее - преодолеть".

Возвращение к норме означает для обитателей "Большого яблока", как еще называют этот мегаполис, жизнь с соблюдением правил социального дистанцирования и с памятью о том, что происходило в этом мегаполисе в течение 12 с половиной недель.