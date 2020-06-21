Задержан напавший с ножом в Рединге

Три человека погибли и трое получили серьезные ножевые ранения при нападении на отдыхающих в парке города Рединг к западу от Лондона в субботу вечером.

Вскоре после инцидента полиция задержала 25-летнего местного жителя. Сообщается, что подозреваемый — ливийского происхождения. Полиция пока не рассматривает нападение как террористический акт.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. Инцидент произошел сегодня, около семи часов вечера. Несколько человек получили ножевые ранения, некоторые довольно серьезные пострадали. Они сейчас находятся на стационарном лечении. То, что произошло в Рединге - неслаханно. И я думаю о тех, кто пострадал. Это довольно шокирующее и очень печальное событие для нашего города Мэтт Родда депутат парламента Великобритании от Восточного Рединга

Полиция отрицает связь нападения с проходившей в тот же день в городе демонстрацией против расизма и полицейского насилия в рамках движения Black lives matter.

В Великобритании уже несколько лет сохраняется средний уровень террористической угрозы. Последним терактом было признано нападение с ножом на юге Лондона в феврале этого года.