Задержан напавший с ножом в Рединге

Три человека погибли и трое получили серьезные ножевые ранения при нападении на отдыхающих в парке города Рединг к западу от Лондона в субботу вечером.
Вскоре после инцидента полиция задержала 25-летнего местного жителя. Сообщается, что подозреваемый — ливийского происхождения. Полиция пока не рассматривает нападение как террористический акт.
Полиция отрицает связь нападения с проходившей в тот же день в городе демонстрацией против расизма и полицейского насилия в рамках движения Black lives matter.
В Великобритании уже несколько лет сохраняется средний уровень террористической угрозы. Последним терактом было признано нападение с ножом на юге Лондона в феврале этого года.