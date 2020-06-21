Трамп перезапустил предвыборную кампанию

"Я спас сотни тысяч жизней". Дональд Трамп перезапустил свою предвыборную кампанию, прерванную из-за пандемии коронавируса. Первый митинг после трехмесячного перерыва действующий президент провел в Талсе, штат Оклахома.
Среди нескольких тысяч сторонников Трампа во время митинга лишь малая часть соблюдала санитарные рекомендации по борьбе с Covid-19. В Белом доме заявили, что их соблюдение - личная ответственность каждого из участников, и они имеют рекомендательный характер. Ранее стало известно, что у 6 членов предвыборного штаба президента обнаружен коронавирус.
Энди Розген, Euronews:
— Станет ли эта кампания трамплином для переизбрания Трампа? Мы узнаем через 5 месяцев. Станет ли этот митинг толчком к всплеску заболеваемости коронавирусом? Это будет ясно уже через несколько дней.
Талса, печально известная, одними из самых массовых расовых беспорядков в истории США. Накануне здесь как и во многих городах отмечали 155 годовщину отмены рабства.
За последние месяцы США столкнулись не только с многотысячными потерями в связи с коронавирусом, но и с массовыми протестами против расизма и полицейского насилия после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.