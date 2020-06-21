Самая дорогая в мире гитара

Гитара Курта Кобейна, легендарного лидера американской рок-группы Nirvana, продана на аукционе Julien’s за сумму, превышающую шесть миллионов долларов, став таким образом самой дорогой гитарой в мире. Ожидалось, что за неё будет получено заметно меньше – от одного до двух миллионов. Директор аукциона Мартин Нолан поясняет, с чем связан внешний вид инструмента:

– Курту не нужны были шикарные или гламурные гитары. Он был левшой, поэтому хотел такую гитару, которую можно было бы легко переделать с правой руки на левую, а гитары фирмы Martin для этого как раз подходят. Для него это было важно.

Курт Кобейн играл на этой гитаре во время концерта MTV Unplugged в 1993 году в Нью-Йорке. Свитер, в который был одет тогда музыкант, ранее тоже был выставлен на продажу на аукционе:

– Во время выступления Курт был одет в зелёный свитер-кардиган, купленный, вероятно, в магазине подержанной одежды за несколько долларов – с сигаретными пятнами, запахом и так далее. В октябре прошлого года мы его продали за 334 тысячи.

Этот концерт стал одним из последних выступлений группы. Через полгода Курт Кобейн покончил с собой в возрасте 27 лет.