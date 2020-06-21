Гаага: протестующих разогнали водомётами

Около 100 человек задержаны полицией в Гааге, где в это воскресенье прошла массовая демонстрация противников карантинных ограничений. Более тысячи человек собрались здесь, чтобы выразить недовольство против отказа властей полностью снять ограничительные меры, введённые в стране в начале марта для противодействия распространению коронавируса. В то время как с первого июня в Нидерландах заработал общественный транспорт, открылись школы, рестораны и кинотеатры, ряд ограничений продолжает действовать.

Акция проходила мирно, но затем, по словам представителей полиции, к протестующим присоединились футбольные болельщики, и обстановка стала накаляться. Когда полиция велела людям расходиться, начались стычки. Для разгона собравшихся применялись водомёты. Те, кто отказался расходиться, были окружены полицией и задержаны.

За время эпидемии жертвами коронавируса в Нидерландах стали около 6000 человек.