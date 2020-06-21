ЕС идёт на сближение с КНР

Евросоюз рассчитывает заключить с Китаем соглашение о сотрудничестве до 2025 г. Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Борель. По его словам, этот документ должен быть принят на саммите с КНР, который пройдёт в понедельник в формате видеоконференции.

Борель признаёт, что достичь соглашения с Китаем будет непросто. Он обещал продолжать переговоры «до последней минуты». Этот диалог действительно становится непростым испытанием для европейского сообщества, — объясняет директор Центра европейских политических исследований Дэниэл Гросс:

«Мы ничего не можем поделать, Китай стал слишком большим и с каждым днем становится все больше. И поэтому мы не можем надеяться на изменение поведения Китая. Мы, конечно, можем сказать, что чем больше Китай попирает права человека, тем меньше мы будем открыты для него, в том числе, в плане торговли. Тем менее благосклонно мы будем относиться к китайским инвестициям в Европу. Но для самого Китая это всё второстепенные проблемы. Поэтому мы можем выразить свое недовольство, но мы не можем реально изменить ход событий».

По словам Жозепа Бореля, Евросоюз предложил США создать отдельный формат для обсуждения стратегических вызовов со стороны Китая. Глава европейской дипломатии говорит о необходимости координировать действия в отношении Пекина.

ЕС не выступает с позиции жесткой силы, так что то, чего он может достичь в решении политических проблем, — это вопрос. С другой стороны, внешнеполитические решения принимаются на уровне государств-членов, так как ещё один вопрос — чего он может достичь как субъект международных отношений. Вэйнянь Ху Центр европейских политических исследований

Посол КНР в ЕС Чжан Мин в преддверии саммита призвал европейские страны к взаимовыгодному сотрудничеству. По его словам, несмотря на политические разногласия, У Европы и Китая есть общие интересы.