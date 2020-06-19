ВОЗ: коронавирус пока не отступает

В Италии найдены новые доказательства того, что коронавирус проник в Европу примерно тогда же, когда его обнаружили в Китае. Учёные выяснили, что вирус обитал в сточных водах Турина и Милана ещё в середине декабре прошлого года — за две недели до того, как о новой заразе сообщили китайские власти, и за два месяца до того, как на севере Италии были подтверждены первые случаи Covid-19.

В Германии военнослужащие направлены на борьбу с новым очагом вируса, обнаруженном на западе страны. Положительными оказались тесты более чем 700 сотрудников мясоперерабатывающего завода — крупнейшего поставщика свинины в стране. Сейчас проверяют работников других предприятий той же компании, а в окрестностях завода введён карантин и закрыты школы.

О том, что коронавирус не собирается отступать, заявляет ВОЗ. По данным организации, за минувшие сутки в мире выявлено 150 тысяч новых случаев — это антирекорд с самого начала пандемии. Особенно высокий прирост отмечен в Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

А в Испании за минувшие две недели скончались более тысячи заболевших. Власти страны опубликовали первую за 14 дней статистическую сводку. Новые очаги чаще всего появляются на мясных фабриках, в больницах и домах престарелых, а также на вечеринках

В Великобритании на этом фоне уровень опасности снизили ещё на одно деление, но массовые мероприятия по-прежнему не разрешены. Это очень расстраивает язычников, друидов и туристов, которые собирались отмечать у Стоунхенджа летнее солнцестояние в эти выходные. Организаторы праздника заявили, что максимум, что они могут сделать — транслировать рассвет в интернете.