Miss Juneteenth - премьера в День освобождения

Картина Miss Juneteenth Чэннинг Годфри Пиплз была отобрана для участия в конкурсе кинофестиваля в Сэнденсе в январе этого года, но - как и многие другие произведения - вышла в прокат в сети.

Она рассказывает историю чернокожей девушки, победившей в конкурсе красоты в Техасе, приуроченном ко Дню освобождения. Премьера состоялаьс в 155-ю годовщину Juneteenth, когда темнокожие рабы в Техасе узнали, что стали свободными.

"В системе образования мало места уделялось истории чернокожих американцев. Я могу пересчитать по пальцам на одной руке, сколько раз мы углублялись в эту тему. Я, конечно, слышала о Juneteenth, но достоверно не знала, что это такое", - говорит Алексис Чикаезе, исполнительница главной роли.

Для Чэннинг Годфри Пиплз это первая полнометражная работа: "Я не думаю, что до конца понимала историю этого праздника. Когда стала старше, то меня осенило: мы чествуем тот факт, что наши предки получили свободу на два с половиной года позже всех остальных! Надо это обыграть".

По мнению Джесси Холланда, историка университета Джорджа Вашингтона, "со всеми разговорами о расовом равенстве и справедливости в США многие обращаются к 19 июня как символу, возможности почтить жертвы, которые афроамериканцы принесли в стране и во всем мире".

Критики также отметили работу Николь Бахари, исполнившей роль решительной матери главной героини.