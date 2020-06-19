"Я просто хочу жить": 12-летний мальчик покорил интернет

"Я просто хочу жить" — песня 12-летнего чернокожего мальчика из Флориды покорила интернет, набрав миллионы просмотров. Один из крупнейших в мире лейблов звукозаписи Warner заключил контракт с юным исполнителем, который опубликовал песню через день после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Автор композиции —- мама Кидрона Брайанта Джонетта.

"Я — мама чернокожего мальчика, мой муж — чернокожий, мои братья, дяди, родственники, друзья — чернокожие. И произошедшее задело меня, потому что я почувствовала тяжесть ситуации, а матери хотят поддержать своих сыновей", — говорит она.

Песней поделились такие знаменитости как бывший президент Барак Обама и баскетболист Леброн Джеймс, а также многие другие. На нее обратил внимание и продюсер Dem Djointz, он работает с такими звездами как Рианна и Кристина Агилера. Релиз композиции состоялся 19 июня — в этот день в 1865 году были освобождены рабы в Техасе, несмотря на то, что официально процесс освобождения начался на два года раньше. 19 июня в США проходят мероприятия, посвященные борьбе с расовой дискриминацией. В этом году на фоне движения в поддержку прав афроамериканцев в штате Нью-Йорк 19 июня объявлен выходным днем.

Кидрон Брайант говорит: "Это несправедливо, что чернокожие люди не могут спокойно выходить на лицу, наслаждаться жизнью, просто жить без страха, что с ними может что-то произойти. Мне было грустно петь эту песню, но у меня есть надежда, что мы сможем изменить этот мир".

Жизнь Кидрона Брайанта уже изменилась — музыканты со всего мира исполняют его песню.