Полиция провела спецоперацию в Дижоне

Французская полиция провела масштабную операцию в Дижоне, где в течение нескольких дней происходили столкновения между выходцами из Магриба и Чечни.

Рейды с участием порядка 140 сотрудников полиции и жандармерии прошли в районах Грезий и Шенов. Как сообщил префект региона Бернаррд Шмельц, цель операции - поиск оружия, боеприпасов и наркотиков.

В четверг в нескольких городах Франции полиция задержала шесть выходцев из Чечни. Их подозревают в покушении на убийство и участии в вооруженной преступной группировке. Двое позднее были отпущены. Четверо остаются под арестом.

Беспорядки в Дижоне начались в конце прошлой недели. По данным французских СМИ, в Дижон приехали представители чеченской диаспоры со всей Франции. По их словам, конфликт между выходцами из Чечни и Северной Африки произошел после того, как наркодилеры избили 16-летнего чеченца.