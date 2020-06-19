В режиме видеоконференции проходит первая встреча глав государств и правительств Евросоюза, посвященная его выходу из вызванного пандемией кризиса. Вспышка коронавируса и введенные после неё карантинные меры нанесли сокрушительный удар по экономике стран-членов. Лидеры обсуждают, как и сколько собрать средства на её восстановление.

Брюссель предложил создать для этого фонд в размере 750 млрд евро, а ещё 1,1 трлн взять из бюджета ЕС на следующие 7 лет.

Председатель Еврокомиссии призывать участников саммита срочно с этим согласиться:

«Это предложение амбициозное и сбалансированное, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Это шанс, который Европа не может позволить себе упустить»

ЕС впервые идёт на создание общего долга. Схему движения денежный средств объясняет профессор европейского права из Дублинского университета:

«Впервые в истории ЕС будет финансировать себя за счет выпуска облигаций, а не за счет трансфертов из государственных бюджетов, - сказал Федерико Фаббрини. - И эта огромная сумма будет возвращена государствам в виде грантов, а не виде не займов, как произошло во время кризиса с евро. Поэтому неудивительно, что государства-члены должно провести много переговоров для поиска необходимого консенсуса».

Этот план сочетания займов и грантов имеет поддержку Франции и Германии, а также южных стран, которые относительно много тратят.

Накануне немецкий канцлер призвала зарубежных коллег к солидарности. Ангела Меркель говорила, что Европе предложен исторический проект, который «ведёт в будущее».

Но четыре страны проявляют скорее бережливость в обращении с национальными и союзными деньгами. Среди них Нидерланды. Они против раздачи невозвратных грантов и предпочитают выдавать кредиты.

Встреча в верхах вряд ли закончится заключением соглашения. Если удастся избежать дальнейшего раскола внутри ЕС— это уже будет считаться успехом.