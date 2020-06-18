Глобальный цифровой налог: переговоры зашли в тупик

Соединенные Штаты вышли из переговоров с европейскими странами по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний и пригрозили ответными мерами в случае, если Европа будет продвигать собственные налоги. Министр финансов США Стивен Мнучин направил письма своим коллегам во Франции, Италии, Испании и Великобритании с предупреждением о том, что обсуждения зашли в "тупик". По словам Мнучина, "попытки ускорить такие трудные переговоры отвлекают от гораздо более важных вопросов", в частности, от решения экономических проблем, возникающих в связи с пандемией коронавируса. Позиция Вашингтона вызвала недовольство в Европе.

"Эти письма - провокация. Провокация по отношению к партнерам по Организации экономического сотрудничества и развития. Мы были уже очень близки к соглашению о налогообложении цифровых гигантов", - указал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, добавив, что эти компании, возможно, оказались единственными, кто получил огромные прибыли во время пандемии коронавируса.

"Нам необходим цифровой налог, соответствующий реалиям нового столетия. Если США блокируют это, Еврокомиссия выступит с новым предложением". - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

В начале 2019 года правительства европейских стран не смогли договориться по цифровому налогу в масштабах ЕС и начали переговоры с Организацией экономического сотрудничества и развития с целью выработать общий подход к этому вопросу. В то же время ряд стран Старого Света решили не ждать. Летом прошлого года Франция ввела налог на прибыль крупнейших компаний сетевой сферы.