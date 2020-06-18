Евросоюз расколот на сторонников грантов и займов

Жизнь в Евросоюзе из-за пандемии по-прежнему нарушена, но постепенно она возвращается в нормальное русло.

На этой неделе вновь поднялись в небо самолёты Brussels Airlines и других авиакомпаний по всему континенту и на британских островах. После трёхмесячного перерыва пассажиры снова на борту.

И хотя воздушные перевозки является ключевой частью европейской экономики, она в целом переживает самый большой спад за почти столетие.

Политический редактор Euronews Даррен Маккафри передаёт

"Баннер о коронавирусе исчез со стены Еврокомиссии. Его место занимает обещание не только восстановить потерянное, но и создать "ЕС следующего поколения".

На этот амбициозный план предполагается одолжить на рынках капитала 750 млрд евро, а также использовать бюджет Евросоюза на следующие 7 лет.

Четыре самые мощные державы, Германия, Франция, Италия и Испания, предлагают выделять помощь наиболее пострадавшим в виде грантов. Возражают так называемые «бережливые» страны: Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция. Они выступают за то, чтобы выдавать займы, которые нужно будет возвращать."

«Соотношение сторонников грантов и займов не в нашу пользу, - признаёт австрийской евродепутат Анжелика Винциг. - Мы также хотим, чтобы условием были инвестиции в реформы. Как я объясню австрийскому предпринимателю, что его испанский коллега получит больше денег в виде грантов? Возможно, австриец вообще ничего не получает, хотя они оба в одинаковой ситуации».

«Я ненавижу занимать деньги - так не обеспечишь устойчивости и интересы следующего поколения. Но покажите мне альтернативу, - сказал депутат из Германии Манфред Вебер. - По всей Европе, в том числе в Нидерландах и Австрии, сейчас создаётся долг, страны обращаются в банки и занимают деньги. Все так делают, потому что это единственный шанс стабилизировать экономику, создать перспективу, избавить молодое поколение от риска потери десятилетия для европейской экономики, для Европейского Союза в целом ».

Бельгийский законодатель считает нынешний кризис экзистенциальным:

«Это вопрос выживания для Европейского Союза, - сказал Филипп Ламбертс. - Считают ли голландцы, что их процветание в одиночку обеспечат Нидерланды? Нет. Потому что большая часть нидерландского бизнеса нуждается в европейском рынке. Без европейского рынка нет голландской экономики ».

Мало кто ожидает, что на видеоконференции в пятницу главы гоударств и правительств Евросоюза преодолеют этот раскол и договорятся о финансировании восстановления. Возможно, из переговоры протянутся до осени. Но чтобы экономика снова поднялась, лидеры должны найти компромисс, и быстро.