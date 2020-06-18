ЕС критикует КНР за Гонконг, но не портит с ней отношений

Евросоюзу непросто найти сбалансированный ответ на последние действия Китая, сохранив с ним при этом добрые отношения.

После того, как «Большая семёрка» выразила обеспокоенность по поводу принятого в Пекине закона о безопасности в Гонконге, слов осуждения ожидали и от Брюсселя. Но Верховный представитель ЕС во внешней политики лишь высказалося за продолжения диалога с КНР:

"Китай, безусловно, необходимый партнер для решения глобальных проблем, таких как пандемия или изменение климата, нравится нам это или нет, - сказал Жозеп Боррель. - Невозможно представить решение проблемы изменения климата без решительных обязательств со стороны Китая. В то же время, права человека остаются острым вопросом в наших отношениях. Я высказал озабоченность по поводу ситуации в Гонконге с министром иностранных дел Китая на прошлой неделе. У нас был долгий разговор, лицом к лицу, я думаю, это было полезно.”

Но в ходе дебатов в Европарламенте депутаты по всему политическому спектру призывали занять более жёсткую позицию в отношении Китая.

"Санкции - единственный инструмент, чтобы привести в чувство коммунистических динозавров», - сказал болгарский правый Александр Александров-Йорданов.

«Чтобы действительно защищать демократию в наших странах и за рубежом, мы не можем просто выступить с заявлениями о поддержке демократических сил Гонконга. Мы должны подкрепить свои слова действиями», - сказала бельгийский консерватор Ассита Канко.

В понедельник лидеры ЕС проведут переговоры по видеосвязи с премьер-министром Китая Ли Кэцяном.

Немецкий «зелёный» призывает включить в повестку дня требование об обеспечении Китаем в Гонконге принципа «одна страна-две системы»:

«Пусть Китай поймёт, что отказ от международных обязательств не будет для него бесплатным, - сказал Рейнхард Бутикофер. - На это нужно указать китайским лидерам на саммите с ЕС в понедельник ".

В дебатах участвовал и бывий лидер каталонских сепаратистов, а ныне независимый евродепутат из Испании:

"Если ЕС опять прибегнет к высокопарной риторике и дипломатии фотошопа, прикрывая самые неприятные стороны таких великих экономических партнеров, как Китай, то будет бессмысленно настаивать на принципе «одна страна-две системы», - сказал Пучдемон. - Евросоюз ещё раз продемонстрирует, что у него один набор принципов, но два стандарта".

Проверкой на прочность отношений ЕС с КНР стала вспышка коронавируса. Но многие страны-члены все ещё считают Китай своим важнейшим экономическим партнером и готовы на многое закрывать глаза.