Европейский Суд в Люксембурге признал не соответствующим правовым нормам ЕС венгерский закон, запрещающий финансирование неправительственных организаций.

«Венгрия незаконно ввела дискриминационные и необоснованные ограничения на пожертвования из-за рубежа организациям гражданского общества, - сказала судья Росарио Сильва де Лапуэрта. - Тем самым она нарушила свои обязательств по статье 63 Договора ЕС и статьям 7, 8 и 12 Хартии фундаментальных прав Европейского союза».

Венгерские неправительственных организаций стали обязаны декларировать пожертвования и гранты в размере более 24 тысяч евро и публиковать признания о них. Закон об этом, предложенный правительством премьер-министра Виктора Орбана, был утверждён венгерским парламентом в 2017 году.

В то время в Европа переживала наплыв беженцев. Будапешт решительно возражал против того, что они легко пересекают границы.

Он утверждал, что нелегальную миграцию поощряет своими капиталами американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос.

Берлинский сотрудник Германского Фонда Маршалла отметил, что в результате применения закона пострадали крупные благотворительные организации и небольшие группы:

«Их публично назвали и опозорили, - сказал Даниэль Хегедюс. - Такому обращению подверглись не только венгры. Это могло обескуражить иностранных доноров».

Представитель правительства Венгрии сообщил, что она принимает это решению Европейского суда. Берлинский политолог напомнил, что так страна реагировала на критику и прежде.

«Не вижу причин полагать, что это решение вызовет фундаментальные изменения в политической динамике Венгрии», - добавил Хегедюс.

Теперь НПО смогут получать финансирование, не извещая об этом правительство, но оно вряд ли согласится принимать и размещать в стране её долю прибывающих в Евросоюз мигрантов.