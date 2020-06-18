Соперник Лукашенко задержан

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, претендующий на пост белорусского президента, задержан. В доме Бабарико и его сына Эдуарда прошли обыски. Об этом сообщил СМИ адвокат Дмитрий Лаевский, добавив, не был поставлен в известность ни о причинах задержания, ни о том, в каком статусе находится его подзащитный.

Позднее Комитет государственного контроля (КГК) страны подтвердил эту информацию, отметив, что Бабарико был задержан по подозрению в противоправной деятельности. На прошлой неделе был проведён обыск в Белгазпромбанке и возбуждены уголовные дела в отношении в ряда его работников.

Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико Пресс-служба Виктора Бабарико

Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила Euronews:

"То,что происходит, это полный абсурд. И даже тот факт, что всю информацию мы получаем только от государственных СМИ, например, а не от адвокатов или от структур, в которых они сейчас находятся. Сам Виктор неоднократно подчеркивал, что именно государство боится своих политических оппонентов и, видимо, то, что сегодня произошло, явилось реакцией на этот страх. И государство нам хамски показывает, что ни Виктор, ни Эдуард, ни все мы не защищены в нашей стране".

После обысков в Белгазпромбанке Бабарико назвал обыски и уголовное дело давлением на него и политическим заказом в связи с предстоящими 9 августа президентскими выборами в Республике Беларусь, на которых он может составить сильную конкуренцию Александру Лукашенко. Данные некоторых соцопросов дают Бабарико большое преимущество над действующим президентом, правящим страной с 1994 года.

Мы собрали уже 425.000 подписей! Вы невероятные!

Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны.



В 19:00, в эту пятницу смотрите наш еженедельный стрим. Будет важное заявление. pic.twitter.com/nLoiksA9Ey — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 18, 2020

На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.

По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% пока на 4-м месте.

Почти такие же данные приводят и некоторые интернет-опросы.