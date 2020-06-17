"Коготь тигра": Анкара проводит военную операцию в Ираке

Турецкие военные на севере Ирака проводят новую наземную операцию "Коготь тигра". Она, как заявили в Анкаре, направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Как сообщило оборонное ведомство Турции, войска при поддержке вертолетов, ВВС и артиллерии вошли в район Хафтанин (цитата) для "нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ". Началу наземной фазы предшествовала крупная воздушная операция против объектов РПК. Иракские курды сравнивают происходящее с турецкими операциями на севере Сирии.

Казим Хуссейн, житель Эрбиля: "Эта бомбардировка была направлена против курдских районов, которые Турция хочет оккупировать. Как Африн и Кобани. Но мы не допустим этого, мы требуем, чтобы международное сообщество решительно вмешалось и остановило бомбардировки".

Анкара заявляет, что в последнее время участились попытки атаковать турецкие базы и посты на территории Турции, вблизи с иракской границей.

Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны. МИД Ирака вручил послу Турции в стране ноту протеста.