Европарламент собирается на очную сессию

Благодаря ослаблению ограничений на поездки, многие члены Европарламента смогли приехать в Брюссель на пленарную сессию. Открытие внутренних границ ЕС и будет одной из тем повестки дня.

Некоторые страны, в том числе Испания, подвергаются критике за то, что они с самого начала не следовали рекомендациям Еврокомиссии в этом вопросе. Депутаты указывают на дискриминацию в отношении Хорватии, Румынии и Болгарии, находящихся за пределами Шенгенской зоны безвизового въезда.

Пограничные формальности почти не изменились для людей, которые трудоустроены не в своих странах, и сезонных рабочих. Европарламент рассмотрит права этих категорий граждан на достойное жилье, надлежащие условия труда, защиту их здоровья и безопасности.

Сессия рассмотрит и внешнеполитические последствия коронавирусного кризиса.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам примет участие в обсуждении таких вопросов, таких как принятие в Китае нового закон о безопасности для Гонконга. Жозеп Боррель также расскажет об активизации дипломатического диалога между Брюсселем и Вашингтоном.