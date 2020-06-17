По всему Евросоюзу началось обсуждение проблемы приобретения его компаний зарубежными предпринимателями с помощью госсубсидий в нарушение законов о конкуренции.

«Мы предлагаем, чтобы Еврокомиссия и национальные власти могли предпринять действия, если компания, работающая в Европе, получит иностранную субсидию, которая вредит единому рынку, - сказала исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер. – Власти должны иметь возможность вводить то, что мы называем мерами по исправлению положения, и эти меры они могут прийти в разных формах ".

Европейским инвесторам всё труднее соперничать с китайскими, которые на деньги Пекина в состоянии скупать недвижимость, предприятия и фирмы.

Представитель миссии КНР при ЕС в Брюсселе заявил Euronews, что позиция его страны в отношении политики госсубсидирования основана на соблюдении правил Всемирной торговой организации.

Франция и Германия выступает за жёсткие меры против агрессивного поглощения своего бизнеса иностранцами, но некоторые менее крупные страны ЕС боятся, что это ограничит их доступ к капиталу.

«В Брюсселе признают, что глобальная международная торговая политика перешла из клуба с правилами на улицу, где дерутся без правил, и где можно добиться уступок угрозами, - сказал консультант по деловых кругов Том Уайт. – Такие же изменения произошли в отношениях между США и Китаем в последние пару лет. Евросоюз не засучивает рукава и не вступает в драку, но он кладет на стол оружие, чтобы показать готовность к серьёзным действиям".

Предложение Брюсселя по инвестициям будет представлено китайскому руководству во время его видеоконференции с лидерами Евросоюза 22 июня.