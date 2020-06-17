Джузеппе Конте: "Мы построим новую Италию!"

Итальянский премьер Джузеппе Конте сообщил прессе, что помощь ЕС, выделение которой было одобрено Еврокомиссией, тратиться будет аккуратно.

Цель - направить полученные деньги на создание экономики, соответствующей духу времени, плодами усилий смогут пользоваться наши дети и внуки, подчеркнул глава кабинета министров.

"Для нас ассигнованные средства станут возможностью построить новую Италию, переориентировать систему инвестиций, сделав страну современнее, создав природосберегающие технологии и более инклюзивное общество".

Италия стала первой из стран-членов ЕС, принявшей на себя удар пандемии коронавируса на континенте. Масштаб распространения инфекции был таким, что власти были вынуждены выключить практически полностью все двигатели экономики.

Но сейчас кабинет министров устремлен в будущее: "Сейчас мы решаем другую задачу - мы намерены уделить больше внимания инвестициям, при этом усиливая контроль за тем, как тратятся выделенные нам средства".

Несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала прогноз экономического состояния сообщества, согласно опубликованным цифрам, Италия предсказуемо оказалась в числе стран, понесших наибольшие потери в связи в пандемией.

"Мы вообще сейчас не можем говорить о выигрыше, поскольку ВВП страны сократился на более, чем 8%, нам помогут инвестиции, они - основа будущего для наших детей и внуков".