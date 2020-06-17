Плей-офф Лиги чемпионов будет доигран в августе в Лиссабоне

Оставшиеся матчи плей-офф футбольной Лиги чемпионов будут доиграны в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Без зрителей. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Союза европейской футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти. "Финал восьми" предполагает собой турнир, где команды по заранее известной турнирной сетке сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

Финальный турнир текущего сезона Лиги Европы состоится в Германии с 10 по 21 августа. Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА. Турнир примут Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кёльн. Финал пройдет 21 августа в Кёльне. Отмечается, что УЕФА будет оценивать эпидемиологическую обстановку и находиться на связи с властями, чтобы оценить вероятность возвращения зрителей на стадионы. Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был состояться в польском Гданьске.