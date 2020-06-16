Сергей Лавров: «Мы не просим снять санкции с России»

Сирийский кризис, конфликт на востоке Украины, ближневосточное урегулирование, стратегический пересмотр отношений России и ЕС – эти и другие темы по телефону обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Переговоры продолжались полтора часа. Затем Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов.

Галина Полонская, Euronews:

Россия ставила вопрос о снятии санкций во время пандемии, но это не сработало. Обсуждали ли Вы сегодня с господином Борелем вопрос о снятии санкций и есть ли у России надежда, что ЕС готов пересмотреть санкции, отменить их, ослабить. И готова ли Россия ослабить контрсанкции и на каких условиях?

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

«Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил искусственно. Это была их инициатива; им, собственно, и определяться насколько эффективно эта инициатива работает в их интересах.

Мы свои выводы сделали достаточно давно. Действия Запада в 2014 году и в последующие годы, когда эти санкции продлевались, показали, что нам нужно во всех ключевых сферах для жизни нашего народа и государства полагаться на свои собственные силы. Чем мы сейчас активно и занимаемся, чтобы не зависеть от партнеров, которые проявили свою ненадежность.

Что касается упоминания о тех призывах, которые мы адресовали в связи с коронавирусом, предлагая ослабить санкционное давление, здесь налицо передергивание фактов. Я уже не раз наблюдал, что в западных СМИ наша позиция тут же препарировалась как то, что мы призываем снять санкции против России. Мы не об этом говорили. Мы говорили о необходимости снять санкции с тех стран, которые сейчас в наибольшей степени страдают. Они страдали и до коронавируса, а в период пандемии сохранение этих односторонних нелигитимных санкций выглядело и вовсе бесчеловечно. Мы имели мы в виду односторонние санкции введенными Западом, прежде всего США, против Ирана, Венесуэлы, Сирии, Северной Кореи. Мы не просили снять санкции с РФ, мы с этими проблемами справимся сами».

Речь на переговорах шла и о ситуации на Западных Балканах. Эта тема актуальна для России, ведь в четверг Сергей Лавров направляется с визитом в Сербию.

Сергей Лавров: «Мы подтвердили нашим партнерам из ЕС принципиальную позицию России, согласно которой страны региона не должны ставиться перед искусственным выбором: либо на Запад, либо с Россией».