Евросоюз определяет свою роль в глобализации

Европейский Союз пересматривает свою внешнеэкономическую стратегию. Необходимость этого вызвана усилением Китая, растущим изоляционизмом Соединённых Штатов и разрушительным воздействием пандемии коронавируса.

Либральный депутат Европарламента из Германии считает, что Союзу нужно торговать более напористо и самостоятельно:

«Во время пандемии была нарушена глобальная цепочка поставок, и это заставляет задуматься о том, как мы ведём торговлю и с кем, - сказала Свеня Хан. - Нужно преодолеть нашу зависимость от определенных регионов и стран».

За последние годы ЕС активно ведут переговоры о свободной торговле. Были достигнуты договоренности об этом с Канадой, Японией, а также со странами союза МЕРКОСУР в Латинской Америке. Но их не спешат ратифицировать национальных парламенты, в том числе, в такой торговой державе, как Нидерланды.

Отчасти это страх перед дешёвым и некачественным импортов, который может наводнить европейские рынки и навредить местным производителям.

Бельгийский «зелёный» евродепутат также отмечает нежелание сотрудничать с заокеанскими партнёрами, которые отстают от современных тенденций:

«С МЕРКОСУР мы имеем устаревшее соглашение, которое не включает в себя обязательные главы по устойчивому развитию и климатические цели», - сказала Саския Брикмон.

Крупнейший из партнёров Евросоюза, США, всё больше предпочитает взаимодействовать на двусторонней основе. Президент Дональд Трамп заблокировал механизм разрешения конфликтов во Всемирной торговой организации.

Эксперт барселонского Центра международных отношений не видит в этом конец эпохи глобализации и сотрудничества крупных блоков:

«Мы просто находимся в другой фазе глобализации, - сказала Анна Аюсо. - Что действительно есть, так это кризис глобальной системы экономического управления. Взаимозависимость стран не исчезла, хотя, может быть, и ослабла. Нам нужны институты, которые способны реагировать на изменения, происходящие в международном сообществе ».

В качестве такого института предлагает себя Еврокомиссия. На этой неделе она начала процесс консультаций, в котором участвуют страны-члены, деловые круги и гражданское общество. К концу года Брюссель обобщит мнения о том, какой должна быть торговая политика Евросоюза.