Этрусские древности в Археологическом музее Неаполя

В Национальном археологическом музее Неаполя открылась выставка, посвященная материальной культуре этрусков, чья цивилизация возникла около 900 г. до н.э. и окончательно растворилась в римской только в первом веке до нашей эры.

Центром древней Этрурии была нынешняя Тоскана. Но ее влияние распространялась вплоть до области Кампания. Мода на коллекционирование этрусских древностей здесь возникла еще в эпоху Возрождения.

«Выставка "Этруски и Археологический музей" поделена на две части, – рассказывает директор музея и куратор выставки Паоло Джульерини: – первая посвящена собиранию этрусских древностей, начавшемуся в регионе Кампания в XVIII в., а вторая – раскопкам XIX и XX вв., которые подтвердили данные древних письменных источников о том, что в Кампании существовали 12 городов-государств».

Этруски, вероятно, переселились в Италию из Малой Азии, и поддерживали торговые связи с другими народами Средиземноморья. Своего расцвета этруски достигли в VI в. до н.э. С этого времени они оказались под сильным культурным влиянием древнегреческой цивилизации.

Паоло Джульерини: «Экспонаты показывают нам, что этрусская элита приобретала всё самое лучшее, что производилась в других частях Средиземноморья, чтобы сначала похвастаться этими предметами на пирах и других собраниях, а затем унести их с собой в могилу».

Всего на выставке можно увидеть около 600 экспонатов, сделанных из керамики, бронзы и золота, самый древний из которых относится к X в. до н.э. 200 предметов представлены публике впервые.

Выставка «Этруски» будет открыта в стенах Археологического музея Неаполя до 31 мая 2021 года.