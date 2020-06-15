Пол Уилан признан виновным в шпионаже против России - вердикт суда

Бывший морской пехотинец, гражданин США Пол Уилан признан виновным в шпионаже против России, это решение вынес Московский городской суд.

Суд постановил назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в тексте приговора.

Гражданин США признан виновным по ст. 276 УК РФ.

Сам Уилан свою вину не признавал.

Обвинение, как сообщает ТАСС из зала суда, просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.

О реакции США на оглашенный вердикт проинформировал американский посол.

Джон Салливан заявил - его слова приводят информационные агентства - что

"глубоко разочарован решением суда. Американский гражданин был приговорен к 16 годам за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана".

Салливан подчеркнул, что закрытость процесса нарушала право Уилана на защиту, он заметил, что "США продолжат добиваться справедливого решения для Уилана".

Со своей стороны посол, по его словам, намерен "консультироваться с правительством США, с госсекретарем Помпео, который неоднократно высказывался по делу Уилана".

Дипломат заметил, что президент США "проинформирован о ходе дела Уилана".