Москва высылает двух чешских дипломатов в качестве ответа на действия Праги

Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата. В ближайшие дни они должны будут покинуть территорию страны. Об этом сообщил посол Чехии Витезслав Пивонька. В понедельник утром его вызвали в МИД.

Высылка дипломатов стала ответом на действия чешских властей. В начале месяца они объявили персонами нон грата и.о. главу представительства Россотрудничества Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш тогда заявил, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению чешско-российских отношений".

В МИД РФ после этого заявили, что власти Чехии без каких-либо оснований нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. В ведомстве также подчеркнули, что действия Праги "получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии". В ведомстве по